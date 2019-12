Die geldpolitischen Maßnahmen der EZB haben in den letzten Jahren einerseits die Kreditvergabe an Unternehmen und private Haushalte gefördert und damit der konjunkturellen Entwicklung im Euroraum und in Österreich wesentliche Impulse verliehen, so die OeNB im aktuellen Financial Stability Report. Andererseits haben Investoren aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ihr Risikoexposure erhöht, was etwa in rückläufigen Kreditrisiko- und Laufzeitprämien zum Ausdruck kommt. Trotz des Drucks auf die Zinsmarge stützte die dynamische Kreditvergabe die Gewinne der österreichischen Banken im ersten Halbjahr 2019. Nachhaltige Vergabestandards, insbesondere bei Immobilienkrediten, sind von hoher Bedeutung für die Finanzmarktstabilität und bleiben ...

