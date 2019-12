=== *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 1H, Dornbirn *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj 09:00 DE/Bundesbildungsministerin Karliczek, PK zu den Ergebnissen der Pisa-Studie, Berlin 09:00 DE/Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) und der Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft, PK zum "Geschäftsklima in Russland 2020: Wie sich die Wirtschaft im größten Flächenstaat der Erde entwickeln wird", Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/50Hertz Transmission GmbH, PG mit neuem CEO Kapferer, Berlin 10:00 DE/Bundesnetzagentur, PK zur Vorstellung der Tätigkeitsberichte Post und Telekommunikation 2018/19, Bonn *** 11:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Jahres-PK, Frankfurt 11:00 DE/SPD, Sitzung des erweiterten Präsidiums, Berlin 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfamilienministerin Giffey, Vorstellung der Jugendstrategie der Bundesregierung, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-1,2% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - GB/Nato, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 4.12.), London *** - DE/Deutsche Lufthansa AG, AR-Sitzung, Frankfurt *** - DE/Pkw-Neuzulassungen November *** - US/Kfz-Absatz November - GB/Unicredit SpA, Investorentag mit Vorstellung eines neuen Strategieplans, London ===

