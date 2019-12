Kommunen, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Vereine können sich seit heute wieder um Fördermittel aus dem Programm "Klimaschutz-Plus" des Landes Baden-Württemberg bewerben. Mit Zuschüssen in Höhe von 10 Millionen Euro will das Land diese Akteure im Jahr 2020 bei der Gebäudesanierung unterstützen. Das Förderprogramm "Klimaschutz-Plus" besteht aus drei Säulen: Im CO2-Minderungsprogramm gewährt das Land einen einmaligen Zuschuss für Investitionen in die energetische Sanierung der Gebäudehülle, ...

