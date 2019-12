Baden-Baden (ots) - Die sogenannten Cybertage rund um den Black Friday sind zu einem Ende gekommen und deutsche Onlinehändler schließen die beliebte Rabattwoche erfolgreich ab. Wie die diesjährigen Zahlen von Arvato Financial Solutions belegen, ist die Kauflust der Kunden in diesem Jahr nochmals gestiegen.Die vergangene Cyberwoche war für deutsche Onlinehändler Anlass zur Freude: Mit über 3,5 Millionen gezählten Transaktionen wurde bereits am Sonntagabend das Volumen der Transaktionen des vorherigen Jahres übertroffen. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 verzeichnete Arvato Financial Solutions 3,5 Millionen Transaktionen inklusive des nochmals Umsatzstarken Cyber Mondays. Während im vergangenen Jahr über 800.000 Transaktionen am Black Friday gezählt wurden, standen dieses Jahr um Mitternacht über 1,3 Millionen auf den Monitoren von Arvato Financial Solutions.Der Spitzenwert der Bestellungen wurde dabei bereits am Vorabend des Black Fridays erreicht, was darauf zurückzuführen ist, dass ein weltweit bedeutender Online-Händler seine Aktionsangebote bereits am Donnerstagabend startete. Mit fast 2000 Transaktionen in der Minute zu diesem Zeitpunkt wurde der Maximalwert des Vorjahres nahezu verdoppelt - bei einer Antwortzeit von einer knappen halben Sekunde pro Aktion. Das zeigen die Zahlen des Finanzdienstleisters Arvato Financial Solutions, der mehr als die Hälfte der hundert größten Onlinehändler Deutschlands betreut."Die Transaktionszahlen rund um die Rabattwoche sind nun das dritte Jahr in Folge gestiegen. Das bestätigt, dass sich die Cybertage in Deutschland vollends durchgesetzt haben", sagt Kai Kalchthaler, Executive Vice President Risk Management bei Arvato Financial Solutions. Mit der steigenden Anzahl von Zahlungsprozessen, komme es laut Kalchthaler jedoch auch zu einem erhöhten Betrugsrisiko für den ECommerce. "Gerade während der Cybertage reicht es nicht aus, nur Serverkapazitäten und Personal entsprechend zu erhöhen. Onlinehändler müssen sich vermehrt mithilfe präventiver Maßnahmen wappnen, um dem Risiko der Cyberkriminalität frühzeitig entgegenwirken zu können", so Kalchthaler.Um sich als Unternehmen vor Zahlungsausfällen aufgrund von Betrug schützen zu können, bedarf es moderner Lösungen zur Prävention. Denn auch die Betrüger selbst bedienen sich immer neuer Techniken. Behavioral Biometrics können hier beispielsweise Abhilfe schaffen. Sie analysieren bestimmte Verhaltensmuster von Nutzern im Hintergrund und registrieren eventuelle Auffälligkeiten frühzeitig und ohne, dass dabei die Customer Journey der Kunden in Mitleidenschaft gezogen wird.Über Arvato Financial SolutionsArvato Financial Solutions bietet professionelle Finanzdienstleistungen sowohl für international agierende als auch für renommierte, lokale Unternehmen, damit diese ihr Credit Management einem Spezialisten überlassen und sich selbst stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Die angebotenen Dienstleistungen rund um Zahlungsströme betreffen alle Phasen des Kundenlebenszyklus: von Identitäts- und Betrugspräventionslösungen über Kreditrisikomanagement bis hin zu Zahlungs- und Finanzierungsdienstleistungen sowie Forderungsmanagement.Das Team von Arvato Financial Solutions besteht aus ausgewiesenen und zuverlässigen Spezialisten in rund 20 Ländern, darunter 7.500 IT-, Analyse-, Prozess- und Rechtsexperten, die sich der Nutzung der Vorteile von Predictive Analytics, hochentwickelten Plattformen und Big Data verschrieben haben. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereint ein Ziel: Unternehmen ein reibungsloses und effizientes Credit Management für ihr bestmögliches finanzielles Ergebnis zu ermöglichen. Mehr Information unter http://finance.arvato.comPressekontakt:Dario Articoc/o Arvato infoscore GmbHpart of Arvato Financial SolutionsRheinstraße 9976532 Baden-Badenpresse.afs@arvato.comTelefon +49 (0)7221/5040-3060Fax +49 (0)7221/5040-3055http://finance.arvato.comOriginal-Content von: Arvato Financial Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136441/4456596