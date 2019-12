Bonn (ots) - Heißt größer besser? Sind Logistikriesen generell die besseren KEP-ler? Und zeigt sich das besonders in den Peak Seasons? Für Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH, ist Letzteres eine Detailfrage. GO! ist zwar u. a. dank seines ganzjährigen 24/7-Service bestens auf die Herbst- und Weihnachtszeit vorbereitet. Aber Ulrich Nolte geht es in seinem aktuellen Beitrag für einen Reader des "Club of Logistics" um grundsätzliche Unterschiede zwischen "großen" und "kleineren" Anbietern - z. B. den Zusammenhang von Firmenstrukturen und wirklichem Leistungsspektrum. Und am Ende wird klar: Man ist auf Augenhöhe mit den globalen Generalisten und es zählt eine Mischung aus standardisierten Prozessen für die breite Masse und maßgeschneiderten Logistiklösungen.Engagement für gewinnbringendes ImageDer "Club of Logistics" ist Impulsgeber und Vertreter der Logistikindustrie gegenüber Politik und Gesellschaft. Neben Tagungen setzt der Club auf das Engagement seiner Mitglieder, um das Image der europäischen Logistikindustrie weiter zu verbessern. "Club of Logistics"-Mitglied Ulrich Nolte trägt unter anderem mit seinen schriftlichen Statements dazu bei. Jüngstes Beispiel: sein Plädoyer für Logistikspezialisten wie GO! im Rahmen einer Gegenüberstellung von inhabergeführten Logistikern und Konzernen.Objektive Betrachtung von Stärken und SchwächenDieser Beitrag hat vor allem aus einem Grund Gewicht: GO! Geschäftsführer Ulrich Nolte hat seine 25 Jahre Logistikerfahrung in verschiedenen Unternehmen gesammelt. Große Tanker waren ebenso darunter wie wendige Schnellboote. Kurz, er kennt sich in mehr als einer Logistikwelt aus. Und die Schlüsse, die er aus seinen Analysen zieht, sind wie der Claim von GO!: Alles außer_gewöhnlich.Der Reader "Logistik - die unterschätzte Zukunftsindustrie" ist am 18. Oktober 2019 erschienen im: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. P-H. Voß (Hrsg.): Logistik - die unterschätzte Zukunftsindustrie. Strategien und Lösungen entlang der Supply Chain 4.0. 2., völlig neu gestaltete Auflage 2020. ISBN 978-3-658-27317-0Über GO! EXPRESS & LOGISTICSGO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Rund 1.400 Mitarbeiter und 3.000 Kuriere sorgen für den Transport der jährlich mehr als 7,5 Millionen Sendungen.GO! bietet unter dem Motto "Alles außer_gewöhnlich" ein breites Portfolio an Logistiklösungen: vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweiten Expressversand. Von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen bis hin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen Logistikanforderungen. Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added Services runden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.Mehr unter www.general-overnight.comPressekontakt GO!:GO! Express und Logistics (Deutschland) GmbHAbteilung KommunikationBrühler Straße 9 | 53119 BonnTelefon: + 49 228 24393 - 300 | E-Mail: pr@general-overnight.comOriginal-Content von: GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127523/4456615