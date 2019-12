Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts028/02.12.2019/16:20) - Rund 500 Gäste erlebten am Samstag, 30. November 2019, auf dem 4. Crossover-Benefizkonzert der vier Druck- und Medienunternehmen Würzburg im Vogel Convention Center einen genussreichen Abend für alle Sinne. Gleichzeitig wurden mit dem großen Charity-Event 40.000 Euro eingespielt, die vor Konzertbeginn an die vier Förderprojekte aus der Region übergeben wurden: 1. Sanierung der Würzburger Johanniskirche: ein einzigartiger, nationaler Gedenkort für den Frieden 2. Verein Wildwasser e.V.: Gegen sexualisierte Gewalt an Kindern 3. Neue Spielgeräte für die Kindertagesstätte St. Stephan, Würzburg 4. Rufanlage in der Wohnanlage Kilianshof Würzburg - für Menschen mit Behinderung Von Klassik über Jazz bis hin zu Pop: Das international erfolgreiche "Quintessence Saxophone Quintet" bot gemeinsam mit dem Schlagzeuger und Ausnahme-Percussionisten Ruven Ruppik ein hochkarätiges Crossover aus Bach, Vivaldi und Mozart. Das musikalische Programm wurde eigens für das Konzert zusammengestellt: Klassische Musik wurde durch die Ohren der Gegenwart neu gehört und durch Elemente des Jazz gewendet: Quintessence zählt zu den erfolgreichsten Saxophonensembles überhaupt. Mit Ruven Ruppik ließen sich die fünf Saxophonisten auf ein besonderes Experiment ein. Das zunächst bewusst nur auf die Saxophone reduzierte Konzept wurde durch überraschende Percussions erweitert - so entstand ein einmaliges Konzerterlebnis. Für eine besondere Überraschung sorgten drei Mitglieder aus dem Tanzensemble des Mainfranken-Theaters Würzburg, die die Besucher mit einer dynamischen Choreographie zu Mozarts "Kleine Nachtmusik" begeisterten. Das Team von Kulinarium Würzburg, unter der Leitung von Jochen Popp, kredenzte dazu passend einen kulinarischen Crossover. Wie in den Vorjahren gingen auch 2019 alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf sowie Spenden und Sponsoringgelder an die Förderprojekte. Weitere Infos unter: https://wuerzburger-benefizkonzert.de Mit dem Würzburger Benefizkonzert haben die vier Veranstalter, Koenig & Bauer, Mediengruppe Main-Post, Robert Krick Verlag und Vogel Communications Group für Würzburg alljährlich ein großes gesellschaftliches Charity-Event etabliert. Nach zehn Jahren mit reinen Klassikkonzerten startete 2016 eine neue Crossover-Serie. Persönlichkeiten, Organisationen und Serviceclubs aus der Würzburger Gesellschaft unterstützen diese außergewöhnliche Veranstaltung und die "gute Sache", die damit gefördert wird. Bisher hat die Reihe auf diese Weise bereits fast 750.000 Euro an Spendengeldern eingespielt und an insgesamt 26 Förderprojekte ausgeschüttet. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191202028

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2019 10:20 ET (15:20 GMT)