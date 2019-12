Bonn (ots) - Kinderarmut liegt in Deutschland seit Jahren auf konstant hohem Niveau - und das, obwohl die Wirtschaft in den letzten Jahren gewachsen und die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Mindestens jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Besonders Kinder von Alleinerziehenden sind gefährdet. Auch wer in Deutschland mehrere Kinder bekommt, riskiert, in die Armut abzurutschen.Dabei fließen Milliarden in die Unterstützung von Familien. Es gibt über 150 familienpolitische Leistungen - eine gewaltige Bürokratie, an der viele Betroffene scheitern und Ansprüche gar nicht erst geltend machen. Mit dem sogenannten "Starke-Familien-Gesetz" soll seit Mitte 2019 die Situation für einkommensschwache Familien verbessert werden. Doch es hagelt Kritik. Kinderschutzverbände und Wissenschaftler fordern eine Kindergrundsicherung.Im phoenix plus "Armes Deutschland? Deine Kinder" berichten Claudia Davies und Angelika Lenk über Wege aus der Armut, Konzepte aus Forschung und Politik sowie den täglichen Kampf armer Familien in Deutschland.http://ots.de/MQkrl6Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4456696