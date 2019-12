Wie bereits der ZVEI hatte auch der VDMA keine guten Nachrichten im Gepäck, denn die Automatisierungstechnik bleibt nicht von der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung verschont. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres ist der Auftragseingang in der Elektrischen Automation um 2 % zum Vorjahr gesunken. Das Umsatzwachstum stagnierte gegenüber dem Vorjahreszeitraum. "Der Aufwärtstrend in der Elektrischen Automation setzt sich in diesem Jahr nicht fort", sagte Jörg Freitag, Vorstandsvorsitzender VDMA Elektrische Automation, auf der SPS-Pressekonferenz 2019. "Wir rechnen für das Gesamtjahr 2019 mit einem Umsatzminus von 1 Prozent", sagte er und ergänzte: "Derzeit federn noch bestehende Auftragsbestände weitere Umsatzrückgänge ab."

Fast alle Teilbereiche der Elektrischen Automation zeigten in den ersten neun Monaten nach unten. Der Bereich Sensorik wies ein Minus im Auftragseingang von 1 % und ein Umsatzminus ...

