Der deutsche Leitindex DAX ist am Montag unter die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke gefallen.Der DAX wird am Montag von Zollsorgen belastet. Dabei unterschritt er zwischenzeitlich die 13.000-Punkte-Marke. Aktuell notiert er noch 1,76 Prozent tiefer bei 13.003,75 Zählern.Am deutschen Aktienmarkt sind Anleger nach einem Zoll-Tweet von US-Präsident Donald Trump wieder in Deckung ...

