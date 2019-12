Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2019 könnte für LUNIS Vermögensmanagement kaum erfolgreicher sein, so die LUNIS Vermögensmanagement AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:So erhielt der Vermögensverwalter im Private-Banking-Test 2019 des Euro-Magazins wie auch im Vorjahr die Note 'sehr gut'. Getestet wurden Anlagevorschläge von 19 Banken für einen Investitionsbetrag von 2,7 Millionen Euro. LUNIS überzeugte mit einem Depot aus Aktien, Anleihen und einer Beimischung aus alternativen Anlagen. "Das Portfolio ist genau das richtige, wenn es zu einer Korrektur an den Märkten kommen sollte. Wir bewerten das Portfolio mit 'sehr gut'", urteilt die Euro-Jury. "Diese Auszeichnung ist für uns die Bestätigung unseres Weges, als unabhängiger Vermögensverwalter ausschließlich unseren Kunden verpflichtet zu sein, und Ansporn, unsere Dienstleistungen weiterhin unverändert mit größter Sorgfalt zu erbringen", erklärt Andreas Brandt, Vorsitzender des Vorstandes und Founding Partner der LUNIS Vermögensmanagement AG. ...

