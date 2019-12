Viel schlechter hätte der Börsenmonat Dezember am deutschen Aktienmarkt nicht beginnen können. Dabei hatte es am Montag anfangs noch gut ausgesehen: Nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China und der Eurozone hatte der Dax bis zum Mittag noch zugelegt. Dann aber gab US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung von Strafzöllen wieder mal den Partyschreck. Die Kurse bröckelten am Nachmittag immer weiter ab, der Dax büßte am Ende 2,05 Prozent auf 12 964,68 Punkte ein. Er fiel erstmals seit Anfang November wieder unter die Marke von 13 000 Punkten.

Die USA werden laut Trump wieder Zölle auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien verhängen. Die Zölle würden "unverzüglich" wieder eingeführt, schrieb US-Präsident Donald Trump auf dem Mitteilungsdienst Twitter. Er begründete den Schritt mit der "massiven" Abwertung der Landeswährungen der beiden südamerikanischen Länder, die die Wettbewerbsfähigkeit von US-Landwirten beeinträchtige. Erschwerend hinzu kamen am Nachmittag schwache Daten aus der US-Industrie und vom Baugewerbe.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor zu Wochenbeginn 1,57 Prozent auf 27 029,90 Zähler. Er hatte Mitte vergangener Woche einen historischen Höchststand von rund 27 637 Punkten erreicht./bek/fba

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0270 2019-12-02/17:50