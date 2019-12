Düsseldorf (ots) - Mit 20 Gesetzen in 20 Monaten will Jens Spahn "für spürbare Verbesserungen des Alltags der Bürger, der Patienten, der Pflegekräfte und Ärzte gesorgt" haben. So lobte der Bundesgesundheitsminister am vergangenen Donnerstag im Bundestag sich selbst. Die Freie Ärzteschaft (FÄ) sieht das anders: "Diese Gesetzesflut ist systematische Verantwortungslosigkeit", sagte FÄ-Vize Dr. Silke Lüder am Samstag in Düsseldorf. Ärzte würden massiv in ihrer Berufsfreiheit eingeschränkt und die ärztliche Schweigepflicht werde unterlaufen. Patienten würden in ihrem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung beschnitten. "Spahns Aktionismus gefährdet die Qualität und Sicherheit der Medizin in Deutschland."Derzeit steht besonders das Digitale-Versorgungs-Gesetz (DVG) öffentlich stark in der Kritik. "Das DVG ist ein Frontalangriff auf den Datenschutz" - das ist das Fazit von Ärzten und Psychologischen Psychotherapeuten in der öffentlichen Fachdiskussion, zu der die FÄ im Vorwege ihrer Mitgliederversammlung am Samstag nach Düsseldorf geladen hatte. In einer Resolution fordern sie Spahn auf, in seinem Fachbereich die Datenschutzgesetze umzusetzen und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu respektieren. Für den Umgang mit Gesundheitsdaten sei ein sicherer Rahmen zu schaffen:- Freiwilligkeit für Ärzte und Patienten bei der Weiterleitung vonsensiblen Medizindaten- Keine Datenauswertung für "Forschungsprojekte" ohne Zustimmungder betroffenen Patienten- Schluss mit Strafzahlungen für Ärzte und PsychologischePsychotherapeuten, die nicht an die sogenannteTelematik-Infrastruktur angeschlossen sind- Angemessene Investitionszuschläge für die IT-Sicherheitskostenin den Praxen- Ausschließlich dezentrale, sichere Kommunikation imMedizinsystem FÄ-Vize Lüder macht deutlich: "Auch Abrechnungsdaten sind Behandlungsdaten. Sie enthalten Diagnosen und Informationen über Behandlungen. Es darf nicht sein, dass - wie von Spahn geplant - diese Daten von Patienten ohne deren Zustimmung und nicht einmal anonymisiert an einen großen Empfängerkreis weitergeleitet werden können." Spahn habe zudem dafür zu sorgen, dass unverzüglich eine Technikfolgenabschätzung und eine Datenschutzfolgenabschätzung für die Telematik-Infrastruktur (TI) erstellt werden. "Solange es keinen Schutz für Ärzte und Patienten gibt, sind alle Strafzahlungen für die Praxen unrechtmäßig", betont Lüder. Die Verantwortung für die vielen Sicherheits- und technischen Probleme beim Anschluss der Praxen an die TI lägen nicht bei den Ärzten und dürften nicht auf sie abgeschoben werden.Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der den Arztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet und zählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt im Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:presse@freie-aerzteschaft.deV .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V.,Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090,E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57691/4456739