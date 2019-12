Der EUR/USD schnellte am Montag in die Höhe - Der nächste Widerstand liegt bei 1,1110 Dollar - EUR/USD Tageschart Der Euro/Dollar bleibt übergeordnet in einem Abwärtstrend unter seinen Glättungen der letzten 100 und 200 Tage. Jedoch erlebte die Gemeinschaftswährung am Montag eine dynamische Umkehr an der Marke von 1,1000 Dollar. EUR/USD 4-Stundenchart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...