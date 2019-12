Der AfD fehlt eine stringente Wirtschaftspolitik. Ein Papier eines AfD-Bundestagsabgeordneten zeigt: So schnell wird die Partei keine bekommen. Es enthält krude Verschwörungstheorien und ruft zu "Deutschland first" auf.

Seine Bewerbung begründete Tino Chrupalla auch mit seinem Berufsleben. Er sei Maler- und Lackierermeister, habe bis vor kurzem einen eigenen Betrieb mit sechs Mitarbeitern geführt und Lehrlinge ausgebildet. "Deshalb kandidiere ich heute für den höchsten Posten unserer Partei", sagte er. So stellte sich Chrupalla am Wochenende auf dem Parteitag der AfD den Delegierten vor. Es sei ein "erhebendes Gefühl, etwas Neues aufzubauen", so beschrieb er es - ob als Unternehmer oder in der Politik.

Die Delegierten überzeugte der Auftritt. Sie wählten den 44-Jährigen zu einem von zwei Parteichefs, Co-Chef Jörg Meuthen wurde wiedergewählt. Es ist zu erwarten, dass mit Chrupalla an der Spitze eine Entwicklung weitergeht, die sich seit einiger Zeit abzeichnet: Zunehmend dringt die AfD in den Mittelstand vor, erreicht Handwerker und kleine(re) Unternehmer.

Im Herbst erzielte die AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen bei Selbstständigen bis zu 30 Prozent Zustimmung. Mit das größte Wählerpotenzial, sagte auch Chrupalla in Braunschweig, sehe er bei Handwerkern und mittelständischen Unternehmen, "die ausgepresst werden wie eine Zitrone". Dass so eine Botschaft, bei aller Übertreibung, bei den Angesprochenen verfangen kann, überrascht nicht weiter. Denn natürlich kämpfen viele immer wieder beispielsweise mit Forderungen des Finanzamts und der Sozialversicherungen.

Kein Wirtschaftskonzept

Was die Rhetorik zu überspielen versucht: Es fehlt der AfD auch mehr als sechs Jahre nach ihrer Gründung an einer stringenten Wirtschaftspolitik. Der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller hat nun ein Konzept vorgelegt, das er mit der von ihm initiierten und in diesem Jahr gegründeten "Friedrich-List-Gesellschaft zur Förderung der heimischen Wirtschaft" erarbeitet hat. Müller nennt es ein Angebot an die Bundes-AfD, die Ideen zu übernehmen. Er selbst zieht damit derzeit durch die Kreisverbände.

In dem Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...