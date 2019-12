Der EuroStoxx50 büsste am ersten Handelstag im Dezember letztlich 2,08 Prozent auf 3626,66 Punkte ein.Paris - Die Börsen Europas sind am Montag steil auf Berg- und Talfahrt gegangen. Morgendliche Gewinne nach erfreulichen Wirtschaftsdaten aus China wandelten sich im Handelsverlauf in kräftige Verluste. US-Präsident Donald Trump verschreckte die Anleger nicht nur europaweit, sondern auch am heimischen Aktienmarkt mit Zolldrohungen gegen Brasilien und Argentinien. Der EuroStoxx50...

