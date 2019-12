Der Deutsche Handelsverband will einen staatlichen digitalen Euro. Damit soll eine Alternative zu Kreditkartenanbietern und Währungen wie Facebooks Libra geschaffen werden. Schon 2008 hatten der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter (BDOA) mit der Europäischen Zentralbank über die Herausgabe von Euro-Bargeld in digitaler Dimension diskutiert. Im Vorfeld des am Donnerstag stattfindenden Treffen der EU-Finanzminister haben die beiden Verbände erneut die Einführung eines staatlichen digitalen Euros gefordert. Die ...

