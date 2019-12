Bereits mehrfach hatten wir auf die außergewöhnliche Stille am Absicherungsmarkt für den US-Aktienindex S&P 500 hingewiesen, der sich im Volatilitätsindex auf den S&P 500 widerspiegelt.Am Dienstag vergangener Woche erreichte der VIX dann ein Mehrmonatstief von 11,42. Inzwischen steht er bei 14,10, mit einem bisherigen Tageshoch von 15,27.Nachdem der ISM Manufacturing Index in den USA von 48,3 % im Vormonat nicht auf 49,2 % wie erwartet stieg, sondern auf 48,1 % fiel, wurden einige Marktteilnehmern wohl etwas unsicher in Bezug auf die weitere Konjunkturentwicklung. Dazu trug auch die Bauausgaben bei, die nach einem Rückgang von - 0,3 % im Vormonat um 0,4 % hätten zulegen sollten, jedoch wieder um - 0,8 % schrumpften.

