Die kanadische Atrium Mortgage Investment Corporation (ISIN: CA04964G1000, TSX: AI) schüttet für den Monat Dezember 2019 eine Dividende von 0,075 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an ihre Investoren aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 13. Januar 2020 (Record date: 31. Dezember 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,90 CAD ausgeschüttet. Dies entspricht beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...