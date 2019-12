Um den Klimaschutz voranzubringen, müssen Unternehmen investieren, sagt Martin Frick, Direktor beim Klimasekretariat der Vereinten Nationen. In Madrid sollen nun neue Impulse geschaffen werden.

WirtschaftsWoche: Welche Rolle spielen Unternehmen und Finanzbranche beim Umbau, der bei der Klimakonferenz COP25 verhandelt wird - hin zu einer Wirtschaft, die die Erde nicht weiter anheizt?Martin Frick: Die Summen für einen Umbau sind so enorm, dass sich die Erkenntnis durchsetzt: Wir brauchen zusätzlich zum staatlichen Geld viel privates Kapital. Tatsächlich brauchen wir eher Billionen als Milliarden von Dollar. Es geht wahrscheinlich um zwei bis drei Prozent der globalen Wirtschaftsleistung, um genug zu bewegen. Im Vergleich zum Nichtstun und dem Schaden sonst ist das aber sehr billig. Man kann es auch wie der frühere US-Präsident Clinton ausdrücken: Was ansteht, ist die größte Chance für die globale Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Alles, was an der Energieerzeugung und am Energieverbrauch hängt, muss neu gemacht werden.

Wo stecken die größten Chancen für Unternehmen?Ein Land wie Deutschland mit seiner Ingenieurleistung hat da gewaltige Chancen. Außerdem ist in den meisten europäischen Großstädten ein Gutteil der Infrastruktur jetzt an die 100 Jahre alt. Die S-Bahn, die U-Bahn, die Brücken und Leitungssysteme. Es muss also ohnehin investiert werden. Günstig sind weltweit zurzeit auch die Zinsen. Da ist viel Geld, das für Investitionen eingesetzt werden kann.

Was kann die Staatengemeinschaft tun, damit Investitionen ausreichend in Gang kommen und auch Bedürfnissen vor Ort entsprechen?Wirtschaftsvertreter haben großes Verständnis dafür, welche Innovationen und Investitionen jetzt anstehen. Gerade im deutschen Mittelstand. Familienunternehmen haben besonders gute Voraussetzungen im Klimaschutz, weil sie längerfristig planen und nicht wie gelistete Unternehmen von schnellen Erfolgen abhängen. Das Schwierige ist die Komplexität, alles müsste gleichzeitig passieren und die eine Investition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...