Der Industriekonzern Raven Industries Inc. (ISIN: US7542121089, NASDAQ: RAVN) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents je Anteilsschein an seine Investoren. Die Auszahlung erfolgt am 24. Januar 2020 (Record date: 10. Januar 2020). Der Konzern schüttet damit auf das gesamte Jahr gerechnet unverändert 0,52 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 33,71 US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2019) ...

