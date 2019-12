Eine der meistgehandelten Aktien gestern in Stuttgart: Die Lufthansa. Am Morgen wurde bekannt, dass Qatar Airways mit einer Beteiligung an der Kranich-Airline liebäugelt. Fürs erste sei aber auch eine "Partnerschaft" der beiden Airlines denkbar, etwa in der Vermarktung. Die Lufthansa jedoch erteilte Qatar Airways eine Abfuhr. "Wir haben die Lufthansa in Deutschland nicht privatisiert, um sie in Qatar wieder verstaatlichen zu lassen", so ein Lufthansa-Sprecher am Montag. Die Lufthansa-Aktie gab jedoch ...

