Das ist die sicherlich spannendste Wette, die Sie zur Zeit in Zürich eingehen können. Evolva erhielt die Genehmigung, natürlichen Zuckerersatz an den Nahrungsmittelriesen Cargill und die niederländische Chemiefirma DSM liefern zu dürfen. Beide schätzen, dass der Markt für diese Süßstoffe bis 2025 auf 3 Mrd. $ ansteigt. Dann ist Evolva eine blanke Wette. Die Details gibt es dazu in Kürze.



