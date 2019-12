...sind ein deutlicher Rückschlag für den allseits erhofften Ansatz zu einer Weihnachtsrally. Dabei waren die Gründe nicht überzeugend, aber die Empfindlichkeit der Märkte auf dem historischen Hoch ist unverkennbar. Jede negative Zahl schlägt doppelt stark durch. Jede positive Zahl wird hingenommen. Das benötigt eine technische Pause von mindestens einer Woche. Wie es weitergeht, lesen Sie heute in der AB-Daily und besonders interessant in TB-Daily mit einem DAX-Call. Wer sich darauf konzentriert, erreichte in diesem Jahr in der Summe 562 % Gewinn.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!