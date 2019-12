Die defizitäre Fluggesellschaft Alitalia kann sich Insidern zufolge Hoffnungen auf eine staatliche Finanzspritze machen. Italiens Regierungskoalition aus 5-Sterne-Bewegung und Demokratischer Partei (PD) werde bald einen bereits eingeplanten Kredit von 400 Millionen Euro freigeben, hieß es am Montag in politischen Kreisen in Rom.

