Bern (ots) - 84 Millionen Franken: Dieser unglaublich hohen Summe entspricht die Arbeit, die Freiwillige für das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) im vergangenen Jahr unentgeltlich leisteten. Viele Dienstleistungen könnten ohne Freiwillige gar nicht erbracht werden. Das SRK würdigt dieses unbezahlbare Engagement am Internationalen Tag der Freiwilligen vom 5. Dezember.Sie unterstützen Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, besuchen Seniorinnen und Senioren, geben Hausaufgabenhilfe, leisten Erste Hilfe, retten Leben. Und das ist längst nicht alles. Die Rede ist von Freiwilligen, die ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihr Engagement unentgeltlich zur Verfügung stellen, und damit einen bedeutenden Beitrag zum Funktionieren unserer Gesellschaft leisten. Der Internationale Tag der Freiwilligen vom 5. Dezember bietet die Gelegenheit, auf dieses Engagement aufmerksam zu machen und es zu würdigen.Freiwilligenarbeit ist zwar unbezahlt, aber nicht kostenlos. Die gezielte und professionelle Begleitung und Ausbildung von Freiwilligen ist elementar und benötigt Ressourcen. Damit Freiwilligenarbeit auch in der Zukunft attraktiv bleibt, weiterhin zur Solidarität in der Schweiz beiträgt und den Bund, die Kantone und Gemeinden sowie Organisationen wie das SRK in der Erfüllung ihres Auftrages unterstützt, muss diese politisch anerkannt und gefördert werden.53'000 SRK-FreiwilligeDas Schweizerische Rote Kreuz ist die grösste Freiwilligenorganisation in den Bereichen Rettung, Gesundheit und Integration in der Schweiz. Über 53'000 SRK-Freiwillige leisteten letztes Jahr insgesamt 2,8 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit. Bei einem Stundenansatz von 30 Franken entspricht das einem Wert von rund 84 Millionen Franken.Viele Dienstleistungen des SRK können nur dank dem Einsatz von Freiwilligen erbracht werden. Freiwilligenarbeit stellt somit eine zentrale Ressource des SRK dar, der grosse Aufmerksamkeit gebührt, damit auch in Zukunft verletzliche Menschen erreicht und unterstützt werden können.Freiwilligkeit ist einer der sieben Rotkreuzgrundsätze und Freiwilligenarbeit eine Kernkompetenz des SRK. Die Ursprünge der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung rund um Henry Dunant gehen auf freiwillige Sanitätsdienste während der Schlacht von Solferino zurück.Weitere Informationen zum Freiwilligenengagement des SRK finden Sie unter www.redcross.ch/mitmachen