Das Analysehaus Jefferies hat Alstria Office von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 16 auf 17,50 Euro angehoben. Sein Aufhol-Szenario für den Nettovermögenswert des Büroimmobilien-Unternehmens sei in den vergangenen beiden Jahren voll zur Geltung gekommen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starke Dynamik in dieser deutschen Marktnische sei mittlerweile im Kurs eingearbeitet./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 01:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / 01:42 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0LD2U1

AXC0057 2019-12-03/08:04