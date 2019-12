Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern Nachmittag böse in die Tiefe gerauscht. Dabei war der DAX am Vormittag noch auf bestem Weg zu weiteren Zugewinnen. Dann kam die Ankündigung von US-Strafzöllen gegen Brasilien und Argentinien und der DAX brach ein. Am Ende notierte er zwei Prozent tiefer bei 12.964 Zählern. Die Marktidee ist diesmal der S&P 500.