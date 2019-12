Der Kaffeepreis entwickelt sich weiterhin positiv, in dieser Woche trauen sich Käufer aus ihrer Deckung hervor und treiben den Preis für ein Pfund des schwarzen Rohstoffs über das äußerst wichtige Kaufniveau von 114,00 US-Cents aufwärts. Damit könnte der seit 2011 und einem Verlaufshoch bei 386,60 US-Cents bestehende Abwärtstrend endlich ein Ende finden und in eine mittelfristige Trendwende münden. Die Chancen hierfür stehen nach charttechnischen Aspekten vergleichsweise gut, nachdem Käufer in diesem Jahr im Bereich von 89,50 US-Cents bei Kaffee einen eindeutigen Doppelboden etablieren konnten. Doch sollten auch die nun bevorstehenden Hürden nicht außer Acht gelassen werden, weshalb an dieser Stelle durchaus ein längeres Engagement von über einem Jahr in Erwägung gezogen werden muss. Auf kurzfristiger Basis sind einige Hürden aus dem Weg geräumt worden und können sogleich für beide Zeithorizonte benutzt werden. Allerdings sollte auch die fundamentale Seite nicht aus den Augen geraten, die Ernteerträge spielen eine überragende Rolle bei der zukünftigen Preisgestaltung.

