Renault und Nissan erhalten zwei neue Köpfe mit neuen Zielen vor dem Hintergrund einer schweren Meinungskrise in beiden Unternehmen, die miteinander verflochten sind. Die spannendste Wette steckt in Renault nach einem massiven Kursrückgang infolge der Probleme des ehemaligen Chefs, der noch immer in Japan in Untersuchungshaft steckt. Dem Umsatz von Renault hat dies nur begrenzt geschadet. Deshalb sind Kurse um 43/44 Euro eine nachvollziehbare Turnaroundlage.



