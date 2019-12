Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Delivery Hero 0% auf 48, davor 9 Tage im Plus (9,86% Zuwachs von 43,69 auf 48), Aurubis +1,26% auf 43,5, davor 7 Tage im Minus (-11,79% Verlust von 48,7 auf 42,96), CA Immo 0% auf 37,25, davor 6 Tage im Plus (7,5% Zuwachs von 34,65 auf 37,25), LEG Immobilien -1,07% auf 101,35, davor 6 Tage im Plus (2,4% Zuwachs von 100,05 auf 102,45), Bilfinger -3,3% auf 31,64, davor 6 Tage im Plus (4,87% Zuwachs von 31,2 auf 32,72), Transocean -3,89% auf 4,7, davor 6 Tage ohne Veränderung , Instone Real Estate -1,22% auf 20,25, davor 5 Tage im Plus (7,78% Zuwachs von 19,02 auf 20,5), Scout24 -1,51% auf 55,35, davor 5 Tage im Plus (7,05% Zuwachs von 52,5 auf 56,2), Exxon +0,43% auf 68,42, davor 5 Tage im Minus (-2,21% Verlust von 69,67 auf 68,13), VISA -1,47% auf ...

