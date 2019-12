Der Lichtkonzern Zumtobel hat im 1. Halbjahr 2019/20 Umsatz und Ergebnis verbessert. Die Gruppe steigerte den Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2019/20 leicht um 1,5% auf 603,8 Mio. Euro. Vor allem die Kernmärkte der DACH-Region und die saisonal umsatzstarken Herbstmonate hätten dazu beigetragen, so das Unternehmen. Bei dem um Sondereffekte bereinigten Gruppen-EBIT erwirtschaftete Zumtobel mit 43,9 Mio. Euro ein Plus von 77,1% gegenüber dem 1. Halbjahr 2018/19. Damit steigert das Unternehmen die bereinigte Umsatzrendite von 4,2% auf 7,3%. Die positive Entwicklung der Gruppen-Profitabilität sei auf das leichte Umsatzplus sowie Kosteneinsparungen zurückzuführen, so das Unternehmen. Daraus resultiert ein verbessertes Periodenergebnis mit einem Anstieg von 8,8 Mio ....

Den vollständigen Artikel lesen ...