Über das Thema "ETFs" haben garantiert viele Investoren bereits nachgedacht. Die Passivfonds sind schließlich mit vielen Vorteilen verbunden und ermöglichen langfristig einen bequemen Vermögensaufbau, auch wenn diese Produkte natürlich nicht risikolos sind. Zudem existieren im Dunstkreis dieses Themas gewisse Fondsprodukte, die wir wohl getrost als Evergreens bezeichnen können. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf drei ETFs, die zu dieser Kategorie zählen könnten. Und darauf, was sie so besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...