Frankfurt (ots) - Arbeitgeber, die an Mitarbeiter Sachbezugsleistungen im Rahmen der monatlichen Freigrenze von 44 Euro geben, müssen sich ab Januar 2020 an strengere Vorschriften halten. Ein Gutachten der Wirtschaftsprüfung BDO im Auftrag von Sodexo zeigt, was das in der Praxis bedeutet.Möchten Unternehmen Angestellten etwas Gutes tun, vergeben sie Gutscheine oder Prepaidkarten mit einem bestimmten Geldbetrag. Das ist monatlich bis 44 Euro steuerfrei möglich - vorausgesetzt, es handelt sich um Sachbezüge. Ab 2020 sind diese nach einem Beschluss von Bundestag und Bundesrat an strengere Vorschriften gekoppelt. Die betreffende steuerrechtliche Änderung des § 8 Einkommensteuergesetz (EStG) betrifft rund sechs Millionen Arbeitnehmer in Deutschland und gilt erstmals für den Lohnsteuerabzug 2020.Der Gesetzgeber will durch die Neuregelung Rechtssicherheit schaffen und den steuerpflichtigen Barlohn sowie steuerfreie Sachbezüge klar voneinander abgrenzen. Um Unsicherheiten und Fragezeichen von Arbeitgebern über die Neuregelung zu beseitigen, veröffentlicht Sodexo, Spezialist für Mitarbeiter-Benefits und Sachbezüge, online ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO zu den Änderungen im Steuerrecht. Das Gutachten kann hier abgerufen werden: https://www.sodexo.de/aenderung-44-euro-sachbezug. Sodexo erläutert kompakt und verständlich, was auf Firmen ab Januar 2020 konkret zukommt. Die wesentlichen Punkte sind:- Zum steuerpflichtigen Barlohn zählen künftig zweckgebundeneGeldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen undGeldsurrogate wie Kredit- oder Guthabenkarten. Auch andereGeldbetrag-Präsente fallen darunter.- Im Rahmen der 44-Euro-Freigrenze ist keine Lohnumwandlung mehrzulässig, das bedeutet, dass Arbeitgeber solche Benefits künftigzusätzlich zum Arbeitslohn gewähren müssen.- Weiterhin als Sachbezug zulässig sind Gutscheine, Geldkarten undwiederaufladbare Geschenkkarten, mit denen Mitarbeiterausschließlich Waren oder Dienstleistungen beziehen können.Wichtig ist hier, dass diese Sachbezugskarten nur nationaleinsetzbar sind und mit den betreffenden Einlösestellenindividuelle gewerbliche Akzeptanzpartner-Vereinbarungenbestehen. Keine Änderung beim Sodexo Benefits PassDer Sodexo Benefits Pass fällt als bestimmte zweckgebundene Geldkarte auch weiterhin unter die Kategorie Sachbezug. George Wyrwoll, Unternehmenssprecher und HR-Experte bei Sodexo betont: "Die gesetzliche Regelung schafft endlich Klarheit, in welchem Rahmen Unternehmen ihren Mitarbeitern einen steuerfreien Sachbezug gewähren können. Das stärkt unsere Position als führender Dienstleister für Mitarbeiter-Benefits deutlich."Über Sodexo:Sodexo beschäftigt in Deutschland rund 10.500 Mitarbeiter, die mit ihrer Servicementalität täglich 1,2 Millionen Verbraucher begeistern. Im Geschäftsbereich Benefits und Rewards Services ist Sodexo Europas führender Anbieter von betrieblichen Sozialleistungen, Incentives, Motivationslösungen und Gesundheitsangeboten für Firmen und Arbeitnehmer. Sodexo ist in den Indizes CAC 40 und DJSI enthalten.Pressekontakt:George WyrwollUnternehmenskommunikation und RegierungsbeziehungenSodexo Pass GmbHLyoner Straße 960528 Frankfurt am MainTel.: +49 69 73996 6211E-Mail: George.Wyrwoll@sodexo.comOriginal-Content von: Sodexo Pass GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101881/4456908