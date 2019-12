With effect from January 1, 2020 Nasdaq Copenhagen will revise its fee table for bond issuance according to attached file. Questions and Support For questions regarding this exchange notice please contact: Maria Staal Tel: +45 3377 0353 E-mail: maria.staal@nasdaq.com Jesper Brams Tel: +45 3377 1360 E-mail: jesper.brams@nasdaq.com Best regards Nasdaq European Fixed Income Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=748996