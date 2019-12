FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf am Vortag geht es für die Anleihen am Dienstag weiter nach unten. Der Ende der Woche auslaufende Dezember-Kontrakt ist unter die Marke von 170 Prozent gefallen. Für die jüngst steigenden Renditen nennen die Anleihestrategen der DZ Bank zwei Gründe. Zum einen die positiven Überraschungen bei den Einkausfsmanager-Indizes in China und Europa zum Start in die Woche. Aber auch die Wahl der neuen SPD-Parteivorsitzenden habe einen Grund geliefert, Anleihen zu verkaufen. Hierdurch sei am Finanzmarkt die Spekulation aufgekommen, dass die fiskalischen Schulden mittelfristig steigen könnten.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Morgen 15 Ticks auf 169,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,07 Prozent und das Tagestief bei 169,74 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 65.566 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 133,96 Prozent.

December 03, 2019

