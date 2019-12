Der DAX, der S&P 500 und viele weitere globale Indizes sind dabei, Rekordmarken zu knacken. In einer freundlichen Jahresendstimmung werden derzeit viele Risiken einfach über Bord geworfen und so manche Aktie von Hoch zu Hoch getrieben. Yep, viele zuverlässige Dividendenaktien wirken daher gegenwärtig doch leicht teuer. Doch das muss glücklicherweise nicht für alle gelten. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Blick auf eine zuverlässige, ja, sogar dividendenaristokratische und zugleich günstige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...