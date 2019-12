Hamburg (ots) - Allein aus Deutschland kommen jedes Jahr mehr als 5 Millionen Besucher nach Hamburg.Diese Anzahl wächst jährlich um mehr als 5% und Hamburg ist damit ein Spitzenreiter im Segment der Städte-Touristik. Vor allem Kurzurlauber und Städtereisende wollen bei ihren Besuchen in der Freien und Hansestadt Hamburg kompakt, professionell und mit einer persönlichen Begleitung die Highlights der Stadt kennenlernen, da ein Großteil der Gäste nur für 2-3 Tage in der Stadt bleibt.Hierauf hat sich unsere neue Generation von Tourguides eingestellt. Individuelle Exkursionen in kleinen Gruppen mit exklusiven Highlights sind das neue Konzept. Nicht nur Zahlen, Daten, Fakten sondern das Erleben und Mitmachen stehen im Zentrum dieser modernen Tourkonzepte. Der Vorreiter dieser Innovation sind die Guides von Hamburg City Guides. Mit ihren Label "Kiezjungs" sind sie die Botschafter der Stadt, Conférencier und Best Buddy für die Gäste und dafür haben sie eine neue Tour konzipiert:Die Genuss- und Erlebnis Tour durch die SpeicherstadtMit diesem neuen Tourkonzept starten die Guides von Hamburg City Guides eine Reise durch die alte Speicherstadt Hamburgs, dem UNESCO Weltkulturerbe der Stadt. In 2 Stunden erleben dabei die Gäste aus der ganzen Welt die Vielfalt und Faszination dieses Ortes und seiner Handelsgüter.Gepaart mit der abwechslungsreichen Geschichte von Hamburg als Seehafen, zeigen unsere Guides den Gästen die Speicher und Böden, die heute noch in Betrieb sind. Besucht werden dabei auch ein Gewürzspeicherboden mit der wohl umfangreichsten Auswahl von Zutaten aus der ganzen Welt. Ein Erlebnis zum Riechen, Anfassen und Schmecken.Highlight dieser Tour ist zum Abschluss die Teilnahme an einer professionellen Kaffee-Verkostung in der Speicherstadt. Dafür begrüßt Sie vor Ort Röstmeister Erik Brockholz und sein Team.Erik Brockholz ist Goldmedaillengewinner der Röstergilde und zweifacher deutscher Vizeröstmeister. Mit Witz, Charme und purer Leidenschaft werden seine Seminare durchgeführt. Hierbei werden Arabica und Robusto Sorten aus der ganzen Welt unter seiner fachlichen Anleitung probiert und bewertet.Hamburg City Guides ist mit ihren Label "Die Kiezjungs" seit fünf Jahren ein Unternehmen für Stadtführungen. Mit ihrem neuen Konzept von exklusiven und authentischen Touren haben sich die beiden Inhaber, Sven Jakobsen und Michael Gremliza, ganz neue Maßstäbe für Gästeführungen gesetzt.Termine:Immer Mittwoch und Samstag, jeweils um 11:00 startet die Tour am Wandrahmsteg, U-Bahn Station Meßberg.Dauer 2 Stunden, Preis: 25,- EUR für Erwachsene, 15,- EUR für Kinder Tickets: https://www.kiezjungs.com/hafentour-speicherstadt-elbphilharmSie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.Pressekontakt:HCG Hamburg City Guides UG / KiezjungsSven JakobsenKroosweg 19, 21073 HamburgTel. 040-278 72891Email kiezjungs@gmail.comwww.kiezjungs.comOriginal-Content von: HCG-Hamburger City Guides UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135872/4456943