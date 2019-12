Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend schwächer tendiert.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend schwächer tendiert. Als Grund gilt die zuletzt international wieder gedämpftere Stimmung am Aktienmarkt, weil die von den USA geführten Handelskonflikte weiter schwelen. Als ob der Streit mit China nicht genug wäre, feuerte US-Präsident Donald Trump zuletzt neue Drohungen nach Südamerika und Europa.

