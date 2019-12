Zeitweise sah es 2019 so aus, als könnte der Bitcoin ein großes Comeback feiern. Mittlerweile hängt an der Erholung der weltweit größten Kryptowährung wieder ein großes Fragezeichen. Nachdem sich der Kurs seit dem Jahreshoch Ende Juni wieder halbiert hat. Im Juni, also als der Hype im vollen Gange war, vermeldete Facebook den Plan einer eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...