Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Dienstag, 03.12.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 621 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
GlobeNewswire (Europe)
03.12.2019 | 09:41
38 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Sveriges Riksbank: Conditions for sale of Riksbank certificates

AUCTION DATE:DEC 3, 2019
START DATE:DEC 4, 2019
MATURITY DATE:DEC 11, 2019
NOMINAL AMOUNT:379.5 BLN
FIXED RATE:-0.25 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD DEC 4-11 2019: 434.5 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 55 BLN SEK FOR THE PERIOD DEC 4-11 2019.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON DEC 3 2019, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 379.5 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON DEC 3, 2019.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

© 2019 GlobeNewswire (Europe)