Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS beteiligt sich mit 2,5 Mio. Euro an 5,25%-Anleihe 2019/2024 der Deutsche Rohstoff AG

- Starkes Feedback von Anleiheexperten
- Zeichnungsfrist endet am 4. Dezember 2019

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ("KFM"), Initiatorin des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS, beteiligt sich mit einer Kombination aus Zeichnung und Umtausch aus der bestehenden Anleihe mit einem Gesamtengagement von 2,5 Mio. Euro an der Emission der Deutsche Rohstoff. Das verriet KFM-Vorstandsvorsitzender Hans-Jürgen Friedrich im Gespräch mit dem mainvestor Company Talk.

Im aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer der KFM wird die 5,25%-Anleihe 2019/2024 als "attraktiv" bewertet und erhält gute 4 von 5 möglichen Sternen. Mit der Beteiligung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS hat sich einer der renommiertesten Akteure bei Mittelstandsanleihen in der DACH-Region an der Emission beteiligt.

In den vergangenen Tagen haben sich bereits zahlreiche Anleiheexperten positiv zur 5,25%-Anleihe der Deutsche Rohstoff AG geäußert. Die unabhängigen Experten des Bondbook ( www.fixed-income-org) hoben die "teils sehr guten bondspezifischen Kennzahlen" hervor. Vieles spreche für "eine positive Performance der Anleihe". Die unabhängigen Experten von BondGuide ( www.bondguide.de) schätzen die Deutsche Rohstoff-Anleihe als "aussichtsreich" ein und vergeben 4 von 5 möglichen Sternen. BondGuide empfiehlt die Zeichnung der Anleihe bzw. den Tausch der Anleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AA055) in die neue Anleihe 2019/2024. Die Spezialisten von Der AnleihenFinder ( www.anleihen-finder.de) halten eine Zeichnung der Anleihe für "durchaus empfehlenswert". Plusvisionen ( www.plusvisionen.de) stuft das Rendite/Risikoprofil als "durchaus interessant" ein. Die Experten von Rohstoffbrief.com ( www.rohstoffbrief.com) schreiben zum Zinssatz von 5,25%: "Auf dem aktuellen Zinsniveau ist das natürlich ein attraktiver Wert".

Die neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. kann noch bis zum 4. Dezember 2019 gezeichnet werden - unter anderem über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse. Die Laufzeit der neuen Anleihe 2019/2024 beträgt 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 5,25% und wird halbjährlich ausgezahlt. Die neue Anleihe 2019/2024 der Deutsche Rohstoff AG wird voraussichtlich ab dem 6. Dezember 2019 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein.

Der allein maßgebliche, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt ist kostenfrei unter rohstoff.de/anleihe abrufbar.

Kontakt:
financial.de
Karlstraße 47
80333 München
Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
E-Mail: info@financial.de

03.12.2019