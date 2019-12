Empfindliche Backwaren zu verpacken braucht Augenmaß und Feingefühl. Zwei Eigenschaften, bei denen die wenigsten sofort an Roboter denken. Wohl auch deshalb ist der Grad der Automatisierung mit Robotik beim Verpacken von luftigen Croissants, knusprigen Crackern oder feinem Kleingebäck aktuell noch ziemlich gering. In der Backwarenindustrie gibt es beim Verpacken mit flexibler Robotertechnologie noch großen Nachholbedarf. Das bezieht sich zum einen auf frische Produkte, die der Hersteller direkt aus der Produktion heraus, beispielsweise in Trays, Schalen oder Schlauchbeutel, verpacken möchte. Zum ...

