Wien (www.anleihencheck.de) - Der Start in die Woche und den letzten Monat des Jahres war erwartungsgemäß verhalten an dem EUR denominierten Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Financial-Segment seien Barclays, Commerzbank sowie Mediobanca aktiv gewesen. Barclays habe eine Senior Unsecured-Anleihe mit einem Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von 5,5 Jahren (NC4,5) bei MS+105 BP (Orderbuch EUR 2 Mrd.) gepreist. Mediobanca habe eine Senior Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von sechs Jahren bei MS+103 BP an den Primärmarkt gebracht. Commerzbank habe einen hypothekarisch besicherten Covered Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von neun Jahren bei MS+2 BP gepreist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...