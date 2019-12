TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag Verluste verzeichnet, nachdem die US-Regierung unter Donald Trump inmitten des Handelsstreit mit China Strafzölle gegen Brasilien und Argentinien angekündigt hat. Trump wirft den beiden Ländern vor, ihre Währungen "massiv" abgewertet zu haben. Getrübt wurde die Stimmung auch davon, dass der US-Handelsbeauftragte Frankreich wegen seiner Digitalsteuer für Internetkonzerne mit Strafzöllen von bis zu 100 Prozent auf Importe im Wert von 2,4 Milliarden Dollar angedroht hat.

Die US-Regierung setze weiter die US-Wirtschaftsmacht als Druckmittel ein, kommentierte Stephen Innes, Chefstratege für die Märkte in Asien bei Axitrader. Das schüre die Sorge, dass die für den 15. Dezember geplante Einführung weiterer Zölle auf chinesische Produkte nicht mehr abgewendet werden könne.

Der japanische Nikkei fiel um 0,6 Prozent auf 23.380 Punkte. Dabei gerieten vor allem Konsumwerte unter die Räder, so etwa Nisshin Seifun Group (-2,7 Prozent), Nichirei (-2,4 Prozent) oder Sapporo Holdings (-1,6 Prozent). Ein zusätzlicher Belastungsfaktor war der zur gleichen Vortageszeit deutlich fester umging. Er profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen angesichts der neuen Unwägbarkeiten im Handelsgebaren der USA. Zuletzt kostete der Dollar 109,08 Yen nach einem Montagshoch bei 109,73 Yen.

An den chinesischen Börsen machten die Indizes nur geringe Bewegungen, in Schanghai drehte der Markt sogar noch leicht ins Plus. Am Wochenende waren überraschend robuste Konjunkturdaten publiziert worden.

Der australische S&P/ASX 200 beendete den Handel dagegen mit einem kräftigen Abschlag von 2,2 Prozent, das war der stärkste Tagesrückschlag seit fast neun Wochen. Der Index hatte zuletzt Rekordhöhen erreicht. Neben den Sorgen vor sich ausweitenden Handelskonflikten bremste hier, dass die australische Notenbank ihren Leitzins stabil gehalten hat und offenbar erst abwarten will, welche Wirkungen frühere Zinssenkungen entfalten. Am Devisenmarkt profitierte der Austral-Dollar von den damit gedämpften Spekulationen auf weitere Zinssenkungen.

Besonders schwach ging der Sektor der langlebigen Konsumgüter mit minus 3,3 Prozent aus dem Handel, daneben auch Pharma- und Telekomwerte (jeweils -2,8 Prozent). Besser hielten sich Rohstoffaktien (-1,4 Prozent), gestützt vor allem von Goldminenwerten.

Technologieaktien in Seoul unter Druck

Am südkoreanischen Aktienmarkt kam es zu einem Ausverkauf von Technologiewerten vor allem durch ausländische Anleger, getrieben auch durch die jüngste Neugewichtung in den MSCI-Indizes. Dabei haben südkoreanische Werte an Bedeutung verloren. Pensionsfonds und andere institutionelle Anleger stützten dagegen die Werte der Versorgerbranche. Samsung Electronics verloren 1 Prozent und SK Hynix 2,2 Prozent, während die Versorgeraktie Korea Electric Power 0,9 Prozent zulegte.

In Tokio verloren Astellas Pharma 1,1 Prozent. Das Unternehmen hat für das US-Gentherapie-Unternehmen Audentes Therapeutics ein Übernahmegebot über 3 Milliarden Dollar unterbreitet, was einem fast 100-prozentigen Aufschlag auf den letzten Aktienkurs entspricht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.712,30 -2,19% +18,88% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.379,81 -0,64% +17,56% 07:00 Kospi (Seoul) 2.084,07 -0,38% +2,11% 07:00 Schanghai-Comp. 2.884,70 +0,31% +15,67% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.379,22 -0,25% +2,29% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.531,58 +0,25% +18,55% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.165,18 -0,71% +3,88% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.561,27 -0,59% -7,10% 10:00 BSE (Mumbai) 40.591,21 -0,52% +11,96% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:43 % YTD EUR/USD 1,1084 +0,1% 1,1076 1,1020 -3,3% EUR/JPY 120,92 +0,1% 120,81 120,77 -3,8% EUR/GBP 0,8541 -0,2% 0,8558 0,8532 -5,1% GBP/USD 1,2981 +0,3% 1,2942 1,2915 +1,9% USD/JPY 109,09 +0,0% 109,06 109,60 -0,5% USD/KRW 1188,52 +0,3% 1184,80 1183,78 +6,7% USD/CNY 7,0463 +0,1% 7,0393 7,0376 +2,4% USD/CNH 7,0451 +0,0% 7,0427 7,0379 +2,5% USD/HKD 7,8291 +0,0% 7,8286 7,8294 -0,0% AUD/USD 0,6847 +0,4% 0,6817 0,6775 -2,8% NZD/USD 0,6520 +0,3% 0,6498 0,6457 -2,9% Bitcoin BTC/USD 7.297,01 -0,5% 7.335,01 7.238,26 +96,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,28 55,96 +0,6% 0,32 +16,0% Brent/ICE 61,21 60,92 +0,5% 0,29 +10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.463,37 1.462,00 +0,1% +1,37 +14,1% Silber (Spot) 16,94 16,93 +0,0% +0,01 +9,3% Platin (Spot) 901,43 897,50 +0,4% +3,93 +13,2% Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,5% -0,01 -1,0% ===

