Auf der Bundesstraße 3 in Niedersachsen ist am Montagabend eine 36-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau war von Bergen in Richtung Celle unterwegs, als sie bei Wolthausen von der Fahrbahn abkam und offenbar ungebremst gegen einen Baum prallte, teilte die Polizei am Dienstag mit.



Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Der Polizei lagen keine Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer vor. Die B 3 blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme voll gesperrt.