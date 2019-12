Unterföhring (ots) -Zu unförmig. Zu faltig. Zu vernarbt. Zu hässlich. Zu unperfekt: Jederfünfte Deutsche ist unglücklich mit seinem Aussehen, jede dritte Fraukann sich sogar vorstellen, sich einer Schönheits-OP zu unterziehen -so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Forsa im Auftragvon SAT.1 mit 2.000 Männern und Frauen ab 16 Jahren.Kann man lernen, den eigenen Körper so zu akzeptieren und zu lieben,wie er nun einmal ist - trotz vermeintlicher Makel oder gefühlterUnvollkommenheit? Bei "No Body is perfect" (ab Montag, 13. Januar2020, 20:15 Uhr, in SAT.1) wagen pro Folge jeweils drei Teilnehmerdas "Nackt-Experiment". Sie wollen lernen, sich in der eigenen Hautwohl zu fühlen. Dabei werden sie unterstützt von vier erfahrenenCoaches: Sex- und Beziehungs-Expertin Paula Lambert, Curvy-Model undBody-Positivity-Aktivistin Silvana Denker, Tanzpädagogin und CoachSandra Wurster und Plus-Size-Model Daniel Schneider. DasAußergewöhnliche: Alle vier sind dabei ständig nackt, lediglichfarbenfrohe Bodypaintings zieren ihre Körper. WissenschaftlicheStudien haben gezeigt, dass sich die Lebenszufriedenheit und dasSelbstwertgefühl eines Menschen steigert, wenn er sichdurchschnittliche, nackte Körper anschaut und selbst mehr Zeit mitseinem eigenen nackten Körper verbringt.*Zu Beginn des Experiments wissen die Teilnehmer nur, dass es um dieSteigerung ihres Selbstbewusstseins geht. Unter der Betreuung vonDiplom-Psychologin Karin Krümmel machen sie einen Test, um ihrenBody-Image-Wert auf einer Skala von eins bis zehn zu ermitteln. AmEnde jeder Folge wird der Test wiederholt, um herauszufinden, ob sichihr jeweiliger Wert verbessert hat. Die vier Coaches führen dieTeilnehmer des Experiments in vier Tagen auf der griechischen InselMykonos durch verschiedene Herausforderungen, um ihnen so dasVertrauen und den Glauben an die eigene körperliche Attraktivitätzurückzugeben. So sollen sich die drei Teilnehmer zum Beispiel selbst20 Minuten lang mit ihrem nackten Körper im Spiegel konfrontieren.Ziel ist es, dass alle Teilnehmer am Ende der Woche sich selbst soannehmen, wie sie sind, um dann am "Naked Beach" alle Hüllen fallenlassen zu können. Kann man in vier Tagen tatsächlich lernen, sichselbst zu lieben? Trauen die Teilnehmer sich, der Gruppe ihren Körpervoller Stolz und ohne Angst zu zeigen?Produziert wird "No Body is perfect" für SAT.1 von der TRESOR TVProduktions GmbH. Es basiert auf dem englischen Format "Naked Beach"(produziert von Barefaced TV) auf Channel 4."No Body is perfect - Das Nacktexperiment" ab Montag, 13. Januar2020, um 20:15 Uhr, in SAT.1*Dr. Keon West / Goldsmiths, University of London (2017): "Naked andUnashamed: Investigations and Applications of the Effects of NaturistActivities on Body Image, Self-Esteem, and Life Satisfaction."Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4457080