Nach langem Zögern hat der Dax nun doch Schwung aufgenommen; allerdings in die für die Mehrheit wohl "falsche" Richtung. Der gestrige Wochenbeginn hatte es in sich. Die seichte Kursentwicklung in den letzten Handelstagen hatte die Marktakteure womöglich etwas einschlafen lassen, doch spätestens mit dem satten Tagesminus vom Montag dürfte der Weckruf erklungen sein. Dabei fing der Handel am Montag sogar recht positiv an. In China wurden sehr ordentliche ...

