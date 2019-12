Die italienische Grossbank rechnet in den kommenden Jahren nur mit einem geringen Wachstum und will die Kosten daher weiter drücken.Mailand - Die italienische Grossbank Unicredit rechnet in den kommenden Jahren nur mit einem geringen Wachstum und will die Kosten daher weiter drücken. So soll der Gewinn kräftig steigen - die Anteilseigner sollen davon durch höhere Dividenden und den Rückkauf von Aktien profitieren. Im Rahmen des forcierten Sparkurses sollen bis 2023 rund 8000 Stellen gestrichen werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...