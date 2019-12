Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Reserve Bank of Australia (RBA) heute den Leitzins unverändert bei 0,75% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zwar würden die RBA-Währungshüter die australische Wirtschaft an einem Wendepunkt für eine graduell anziehende Wachstumsdynamik in den kommenden Quartalen sehen. So hätten die globalen Risiken zuletzt etwas nachgelassen. Der Austral-Dollar habe aufgrund der etwas konstruktiveren Sichtweise der RBA-Mitglieder im asiatischen Handel leichte Kursgewinne verbuchen können. Gleichzeitig habe die Notenbank jedoch weiter die Bereitschaft erklärt, im Bedarfsfall die Geldpolitik weiter zu lockern. Die Analysten würden im 1.Quartal 2020 noch mit einer Leitzinssenkung um 25 BP rechnen. (03.12.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...