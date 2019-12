London (www.fondscheck.de) - Heute hat Vanguard den Vanguard Emerging Markets Bond Fund aufgelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser neue, aktiv verwaltete Fonds, der den Richtlinien für Organismen gemeinsamer Anlagen in Wertpapiere (OGAW) entspricht, bietet Anlegern ein breit gefächertes Exposure in Bezug auf eine wichtige Assetklasse, die in Portfolios oft unterrepräsentiert ist. ...

